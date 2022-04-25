أعاد المرور السعودي التحذير من خطورة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، مشيرًا إلى أنه تصرف جسيم يعرض حياة صاحبه للخطر، كما أنه يعد مخالفة مرورية.

غرامة مالية:

وقال الحساب الرسمي للمرور على موقع تويتر: إن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية، موضحًا أن غرامتها المالية من 5 إلى 10 آلاف ريال.

توقعات الأرصاد:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس يوم أمس الأحد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.