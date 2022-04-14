تتسم مباريات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 بالغزارة التهديفية، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة، مساء اليوم الخميس.

50 هدفًا في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثالثة اليوم بـ6 مباريات، حيث يلعب مومباي سيتي والجزيرة، الشباب مع القوة الجوية، آهال وفولاد، شباب الأهلي والغرافة، باختاور مع الدحيل، والتعاون أمام سباهان.

وشهدت مواجهات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 تسجيل 27 هدفًا، فيما وصل عدد الأهداف المسجلة في مباريات الجولة الثانية إلى 23 هدفًا، وذلك بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة.

المجموعة الأولى الأكثر تهديفًا

تُعد المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 هي الأكثر تهديفًا برصيد 14 هدفًا، ثم المجموعة الثانية برصيد 12 هدفًا، فيما أحرز فرق المجموعتين الرابعة والخامسة 9 أهداف لكل منهما، مقابل 6 أهداف لأندية المجموعة الثالثة.

ولم تنته أي مواجهة ضمن منافسات الجولة الثانية دون إحراز أهداف، فيما حافظت 6 فرق، وهم؛ الهلال، الشباب، ناساف وباختاكور الأوزبكي، بجانب الثنائي القطري الدحيل والغرافة على نظافة شباكهم.