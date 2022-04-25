شن لاعبو ومدربو المصري البورسعيدي المصري، هجومًا حادًا على الحكم التونسي صادق السالمي بعد مباراة نهضة بركان ضد المصري مساء أمس الأحد في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

هجوم على الحكم بعد مباراة نهضة بركان ضد المصري

وسادت حالة من الفوضى بعد نهاية مباراة أمس التي أُقيمت في المغرب، حيث اتجه الجهاز الفني للنادي المصري ولاعبي الفريق البورسعيدي واشتبكوا مع الحكم التونسي صادق السالمي اعتراضًا على قراراته التي اعتبروها ظالمة.

وتدخل طاقم الأمن الذي كان متواجدًا في أرض الملعب لحماية الحكم التونسي، بعدما فكر معين الشعباني مدرب المصري في ضربه وتوجيه لكمة له.

يذكر أن الحكم صادق السالمي كان طرد اللاعب المصري فريد شوقي لاعب النادي المصري، مع توجيه 4 بطاقات صفراء للاعبي النادي البورسعيدي وهو ما اعتبره لاعبي المصري ظلم بحقهم.

وكان معين الشعباني المدرب التونسي للنادي المصري قال بعد لقاء نهضة بركان ضد المصري إنه حمّل مواطنه صادق السالمي مسؤولية خسارة المصري وإقصائه من بطولة كأس الكونفيدرالية.

إقصاء المصري وبيراميدز في نفس اليوم

يذكر أن نهضة بركان المغربي تأهل لملاقاة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي الكونفيدرالية بعد إقصاء الفريقان لناديي المصري وبيراميدز المصري على الترتيب من دور ربع النهائي.

وفي وقت سابق، كان النادي المصري قرر تغريم مهاجمه المصري عمرو مرعي مليون جنيه مصري، قبل لقاء نهضة بركان ضد المصري في جولة الإياب بربع نهائي الكونفيدرالية.