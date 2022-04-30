أثار شريط فيديو انتشر منذ ليلة الأربعاء على الصفحات الاجتماعية مشاعر المغاربة، بسبب توثيقه فتاة تحرض كلبتها على افتراس قطة حديثة الولادة.

فيديو صادم:

وكانت الفتاة تصور بهاتفها المشهد من أوله إلى آخره، وتخاطب في الوقت نفسه كلبتها بالقول: “أكره القطط وأنت أيضًا تكرهينها مثلي”، مضيفة: “حسنًا لقد قتلتيها يا ملينا”، في إشارة إلى كلبتها.

وبدت صاحبة الفيديو، 24 سنة، والمتحدرة من مدينة فاس من خلال صفحتها على إنستجرام، منتشية بفعلتها ومستمتعة أمام مشهد افتراس كلبتها لقطة ضعيفة محاصرة بجدران المنزل، لا تكاد تفهم ما يدور حولها، حتى تجد أنياب الكلبة لها بالمرصاد. وشاركت الشابة الفيديو عبر خاصية “ستوري”.

موجة غضب:

وأثار الفيديو امتعاضًا كبيرًا وموجة استياء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مخلفًا صدمة كبيرة بسبب ما جاء فيه من قسوة.