أعلن المدرب الهولندي لويس فان خال مدرب منتخب هولندا عن إصابته بـ السرطان أمس الأحد.

فان خال يسرد قصة علاجه

وتحدث مدرب منتخب هولندا في تصريحات لـ شبكة ” رويترز” قائلاً: “كان علي في كل ليلة الذهاب إلى المشفى للاطمئنان على حالتي دون شعور اللاعبين، والجميع يعتقد أنني بخير ولكنني لست كذلك”.

وأضاف المدرب الهولندي: “أنا مصاب بـ سرطان البروستاتا وفي حالتي 90% من المصابين بهذا المرض لا يموتون ولكن كان يجب علي أن أُعالج لمدة 25 مرة بشكل جيد، ولحسن الحظ حدث هذا”.

هولندا في مونديال قطر

يذكر أن منتخب هولندا تأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر ووقع في المجموعة الأولى مع منتخبات ” قطر صاحبة الأرض، السنغال، الإكوادور”.

وكان لويس فان خال تولى قيادة منتخب هولندا في كأس العالم 2014 بالبرازيل، ووقتها وصلت هولندا إلى المربع الذهبي واحتلت المركز الثالث.