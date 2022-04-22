نقل الفنان فايز المالكي صورًا غاية في الإنسانية تعبر عن عظم الرسالة الملقاة على عاتق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من داخل مخيم بمنطقة كوكس بازار في بنجلاديش.

جاء ذلك من خلال برنامج إنسان على قناة السعودية، أحد برامج الدورة الرمضانية 2022، الذي قامت على أمره هيئة الإذاعة والتلفزيون وحشدت لها كل الطاقات ووظفت فيه مواهب الإبداع.

أوضاع مأساوية للاجئين :

وتابع المالكي، من خلال برنامج إنسان أوضاعًا مأساوية للاجئين من شعب الروهينجا الذين فروا من بلادهم إلى بلاد أخرى من بينها بنجلاديش، حيث عانوا الأمرّين من القتل والتشريد والملاحقة لأنهم فقط مسلمون، بغية النجاة بجلودهم من القتل الممنهج، لقطع مسافات طويلة على الأرجل تستغرق أكثر من أسبوعين يتعرضوا خلالها إلى الجوع والعطش والمرض والموت أو القتل.

وبالرغم من الفقر الذي يحيط بالمنطقة التي لجأ إليها لاجئو الروهينجا في بنجلاديش، ولكن كانت عناية الله حاضرة، ومن هناك كانت الأعمال التي قام بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مخيم بمنطقة كوكس بازار، صادفت محلها وأهلها، حيث قام المركز بتشييد المخيمات والملاجئ ووفر لهم سبل حياة كريمة وأمن وسلام من الأمطار والفيضان، ووفر لهم بعض معينات الحياة هناك.

أكثر من مليون لاجئ :

واحتضنت كوكس بازار أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا، وقت تعاني فيه بنجلاديش من الفقر، بينما تعد سابع دول في العالم من حيث اكتظاظ السكان، ومع ذلك بدأت تستقبل الآلاف من لاجئي الروهينجا منذ أن تعرضوا من قبل 5 سنوات وتحديد في عام 2017، إلى كل أصناف التنكيل والعذاب والقتل والتشريد والملاحقة، كأقلية مسلمة في بلدة بورما، حيث كانت الديانة الاسلامية سببًا رئيسيًا في تهجيرهم واضطهادهم.

وتجاوز عدد المهجّرين الأساسين من الروهينجا، المليوني لاجئ، حيث تبدو وجوهم متعبة بصمت ملامحها تحكي مأساتها تختصر ما مر عليها من أزمات وتحديات وحروب وأوضاعها، فكانت أسبابًا كافية تجعل مركز الملك سلمان، لتدشين مشروع إيواء اللاجئين في بنغلاديش، وتقديم خدمات الإسكان والغذاء والكساء.