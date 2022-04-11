وجهت فتاة رسالة دعاء بالفرج إلى شقيقها، مؤكدة أنها جاءت خصيصًا إلى المسجد الحرام لتوجيه الرسالة إلى شقيقها الذي يتابعها من السجن عبر قناة الإخبارية؛ لأنها الوسيلة الوحيدة التي يمكنه مشاهدتها.

بكاء ورسالة مؤثرة:

وبكت الفتاة بشكل مؤثر خلال تقرير الإخبارية الذي كان ينقل مشاعر فرح واطمئنان المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام.

وأمسكت الفتاة بجوال شقيقها، وقالت: “هذا جوالك يا حسام والكفر الذي اخترناه سويًّا، وإن شاء الله عند خروجك بالسلامة نعمل غيره”.