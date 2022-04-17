يملك نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، فرصة ذهبية، وذلك من أجل التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الفريق الجنوب إفريقي، نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي في دور الثمانية، حيث انتهت مباراة الذهاب مساء أمس بفوز بترو أتلتيكو على نادي ماميلودي بهدفين لهدف.

وتقام مباراة العودة مساء السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

صن داونز يخسر في مباراة الذهاب

ويحتاج فريق ماميلودي صن داونز إلى الفوز بهدف نظيف من أجل ضمان التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وكان الفريق الجنوب إفريقي صعد لدور الثمانية متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، أما الأهلي المصري فجاء ثانيًا في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

أما فريق بيترو أتلتيكو فصعد ثانيًا عن المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بينما كان المتصدر فريق الوداد البيضاوي المغربي برصيد 15 نقطة.