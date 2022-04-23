يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، نظيره فريق الوحدات الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

فرص ذهبية لـ العنابي:

ويبحث الفيصلي عن بطاقة التأهل لـ دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا، لأول مرة في تاريخه، بعد مشاركة مميزة لـ العنابي في المسابقة القارية.

ويمتلك الفريق الكروي الأول بالفيصلي فرصًا كبيرة تقوده إلى دور الـ 16، وتتمثل الأولى في فوزه غدًا على حساب الوحدات الإماراتي، فضلًا عن تعادل نسف قرشي مع السد.

ويمكن لـ الفيصلي التأهل إلى دور الـ 16 دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى في حال الفوز في المواجهتين المقبلتين، بالجولة الخامسة والسادسة بالمجموعات الآسيوية.

الفيصلي ضد الوحدات:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الفيصلي والوحدات، في الجولة الخامسة آسيويًّا، اليوم عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.