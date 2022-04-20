يطمح الفيصلي لمواصلة تألقه في مشاركته الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16.

التعادل السلبي مع ناساف الأوزبكي

ولعب الفيصلي ضد ناساف الأوزبكي بالأمس على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بدون أهداف.

ورفع عنابي سدير رصيده إلى 8 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، ليهدر فرصة زيادة الفارق مع المنافسين، بعد فوز الوحدات الأردني على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فرص صعود الفيصلي

ويملك الفيصلي أكثر من فرصة، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وهي؛ الفوز على الوحدات وتعثر ناساف، أو التعادل مع الفريق الأردني وفوز السد، ويكفي عنابي سدير التعادل بالجولة الأخيرة، للصعود وتصدر مجموعته.

وفي حالة تعثر عنابي سدير أمام الوحدات، وفوز ناساف، سيحتفظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بالصدارة، بفارق المواجهات المباشرة مع الفريق الأوزبكي، وسيحتاج للفوز على السد بالجولة الأخيرة للتأهل كمتصدر.

كما يوجد احتمال آخر، وهو خسارة عنابي سدير أمام الوحدات والتعادل ضد السد، مع فوز ناساف في المباراتين المتبقيتين، وسيدخل آنذاك في منافسة من أجل التأهل كأفضل مركز ثاني.