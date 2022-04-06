تترقب الجماهير انطلاق مشوار الفرق السعودية ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

دوري أبطال آسيا 2022 في السعودية

وتحتضن 4 مدن سعودية “الرياض، جدة، بريدة والدمام” مباريات 5 مجموعات في دوري أبطال آسيا، خلال الفترة من 7 وحتى 27 من شهر إبريل، بمشاركة 4 أندية سعودية، وهي؛ الهلال، الشباب، الفيصلي والتعاون.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن طرح تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا 2022، حيث بلغ سعر الموحدة 15 ريالًا، والمنصة 150 ريالًا، فيما وصل سعر الذهبية إلى 300 ريال.

انطلاقة 2019 الأفضل للفرق السعودية

وقبل انطلاق منافسات نسخة 2022، خاضت الفرق السعودية 36 مباراة في المواجهات الافتتاحية، ونجحت في تحقيق الفوز 14 مرة، التعادل في 15 لقاء، فيما خسرت 7 مباريات.

وشاركت 4 فرق سعودية في جميع النسخ من 2012 وحتى الموسم الماضي باستثناء نسخة 2018 “فريقين”، و3 فرق في عام 2021، وتشهد النسخة الحالية مشاركة الفيصلي للمرة الأولى بعد فوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجحت فرق السعودية في تسجيل 51 هدفًا، واهتزت شباكها 35 مرة، وتُعد نسخة دوري الأبطال 2019 التي حصدها الهلال، كانت الأفضل نقطيًا، حيث حصدت الفرق في المواجهات الافتتاحية 9 نقاط.