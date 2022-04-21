شاركت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتراث، الذي يصادف الثامن عشر من أبريل في كل عام.

أهمية الحفاظ على تراث المملكة :

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن الاحتفاء يأتي انطلاقًا من أهمية الحفاظ على تراث المملكة، في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتعريف الطلاب والطالبات بتراث بلادهم من أجل حمايته، وتمكينهم من التعرف على ما تزخر به المملكة من مواقع تاريخية ومعالم تراثية.

وأشار إلى أنه تم تفعيل برنامج يوم التراث العالمي في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تُعنى بتراث المملكة ومعالمها التاريخية العريقة، من خلال المسابقات والألعاب الشعبية والتصاميم التراثية باستخدام النقوش والزخارف، إضافة إلى الأعمال الحرفية الفنية اليدوية، وتنظيم زيارات للمراكز التراثية في المنطقة، إلى جانب استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز أفضل المشاركات الطلابية، وتفعيل الاحتفاء عبر منصات الإدارة المختلفة.

تعزيز البرامج الثقافية في التعليم :

يذكر أن الاحتفاء يأتي في إطار الشراكة والتعاون بين وزارتَي التعليم والثقافة؛ لتعزيز البرامج الثقافية في التعليم وتطوير المواهب في المجالات الثقافية والتراثية، ونشر الوعي لدى الطلاب والطالبات بتراث المملكة العالمي، وتمكينهم من التعرف على ما تزخر به بلادهم من معالم تراثية ومواقع تاريخية، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في إحياء التراث وتعزيز الوعي تجاهه.