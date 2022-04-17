شدد فواز القرني حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، على أهمية الفوز ضد القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

حارس الشباب يتحدث عن طموحات الليوث:

وقال حارس مرمى الشباب، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم قبل مواجهة فريقه ضد القوة الجوية العراقي: “نترقب مباراة مهمة ضد فريق قوي وصعب، ونأمل في تحقيق مستوى جيد يليق بـ الشباب، لنحقق الفوز ونقتنص الثلاث نقاط من أجل التأهل”.

وتحدث فواز القرني، عن مستوى لاعبي الشباب قبل مواجهة القوة الجوية العراقي، قائلًا: “نادي الشباب يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، وبدليل أننا قدمنا مستويات مميزة في البطولة”.

وعن طموحاتهم في مواجهة الغد، أضاف: “نادي الشباب ولاعبوه سوف يقاتلون غدًا من أجل اقتناص الفوز وتحقيق الثلاث نقاط ضد القوة الجوية العراقي”.