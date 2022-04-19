يواصل فواز القرني حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تألقه في دور المجموعات في بطولة دوري آبطال آسيا، خلال النسخة الحالية 2022.

ويقام دور المجموعات الآسيوي، الخاص بمجموعات الغرب، على أرض الملمكة العربية السعودية، بعد نظام التجمع الذي أقر به الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجاء نظام التجمع على أن يقام دور المجموعات، في بلد واحد، وتم اختيار أربع مدن به لـ أستضافة أحداث البطولة، وجاءت مدن المملكة على النحو التالي “الرياض، جدة، الدمام، بريدة”.

فواز القرني يحمى عرين الشباب:

وقدم فواز القرني، حارس مرمى الليوث أداء قوي خلال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث استقبلت شباكه هدف وحيد خلال أربع جولات حتى الآن.

وشارك فوز القرني في أربع مباريات لفريق الشباب، خرج بشباك نظيفة في ثلاث مباريات، واستقبل هدف واحد ضد فريق القوة الجوية العراقي في الجولة الثالثة آسيويًا.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، في المركز الأول، ويتساوى كل من “الجزيرة ومومباي سيتي، والقوة الجوية” برصيد أربع نقاط لكل فريق.