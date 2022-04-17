يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لمواجهة نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، وذلك بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.

12 نقطة تحسم لـ الهلال التأهل

الزعيم كان حقق فوزًا بشق الأنفس على استقلال دوشنبه بالجولة الثالثة يوم الجمعة الماضية بهدف دون رد أحرزه سلمان الفرج.

وبعد الفوز، الهلال بطل آسيا 4 مرات متواجد في الصدارة برصيد 9 نقاط وفي حال الفوز على الفريق الطاجيكستاني بعد غد سيصل الزعيم رصيده إلى 12 نقطة وبالتالي حسم تأهله لدور ثمن النهائي في البطولة.

ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال الآسيوي من منطقة غرب آسيا، أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ5 بجانب تأهل 3 أندية أصحاب المركز الثاني.

الزعيم اكتفى بهدف واحد فقط

يذكر أن الهلال كان أهدر جملة من الفرص في مباراة استقلال دوشنبه يوم الجمعة الماضية، واكتفى بالفوز بهدف دون رد.