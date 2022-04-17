انتهت مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بتحقيق البلوز لفوز هام، ليخطف بطاقة التأهل ويضرب موعدًا مع ليفربول.

تشيلسي ضد كريستال بالاس:

ولعب تشيلسي ضد كريستال بالاس على ملعب “ويمبلي”، مساء اليوم الأحد، وانتهت المباراة بفوز البلوز بهدفين دون رد سجلهما؛ روبن لوفتوس تشيك ومايسون مونت عند الدقيقتين 65 و76.

وبعد فوز تشيلسي ضد كريستال بالاس اليوم، سيواجه البلوز، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فوز البلوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ليفربول وتشيلسي يحققان رقمًا فريدًا:

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن ليفربول وتشيلسي ثاني فريقين ينجحا في التأهل معًا ضمن منافسات موسم رياضي واحد إلى نهائي بطولتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن أول فريقين حققا هذا الأمر، هما؛ آرسنال وسيفيلد وينزداي، وكان ذلك خلال منافسات موسم 1992/ 1993.