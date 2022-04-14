تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من تقرير لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية حول السخرية من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قناة إم بي سي السعودية.

السعودية نجحت في ذلك:

وقال مقدم البرنامج على قناة “فوكس”: “في هذه الدولة (أمريكا) لا يسمح لبرنامج ساترداي نايت لايف بالسخرية من الخرف الواضح لبايدن، ولكن في المملكة العربية السعودية، الحليف القديم، البرامج الكوميدية لا تمتنع عن ذلك، ربما بعض الأشياء قد تغيرت”.

ستوديو 22:

وجاء المقطع الذي قدمه الفراج ضمن الجزء الثاني من مسلسل “ستوديو 22” الكوميدي، حيث حقق المقطع الكثير من المشاهدات عبر حسابات مختلفة، منها أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر حساب شخص واحد فقط في حوالي 10 ساعات.

الفراج يعلق:

وعلق الباحث والكاتب أحمد الفراج بالقول: قبل أكثر من عام، قلت إن إعلام أمريكا لم يعد حرًا، وأنه أصبح مؤدلجاً ومنحازاً يشبه إعلام دول العالم الثالث، فواجهت نقداً من اليسار العربي الحالم لا زلت عند قناعتي نقد بايدن-رغم كوارثه- ممنوع في كل منصات الإعلام الكبرى عدا فوكس.

وتابع في تغريدات له عبر تويتر: جرت العادة أن يكون رئيس أمريكا مادّة للسخرية لدى الكوميديان الأمريكيين، لكن بايدن تم إعطاؤه حصانة، ولم يجرؤ حتى برنامج شهير، الذي تخصص بالسخرية من رؤساء أمريكا من التعرض له إلا لذرّ الرماد في العيون، ولذا تم الاحتفاء بمقطع الفراج، حتى أشهر مذيع أمريكي عرض المقطع.