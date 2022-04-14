انتهت، منذ قليل، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد ضد نادي آهال، بفوز الأول بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ملخص المباراة بين فولاد وآهال:

وبدأت مباراة فولاد ضد نادي آهال، بضغط متوازن من الفريقين، حيث شن الثنائي العديد من الهجمات الخطيرة، على المرمى، ولكن نجح الأول في السيطرة على الاستحواذ.

وشن نادي فولاد هجمات خطيرة على مرمى الخصم، حيث سدد أكثر من 21 تسديدة خلال المباراة، منهم ست تسديدات خطيرة على المرمى، ولكن تألق دفاع آهال وتصدى لهم ببراعة.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، سجل موسى كوليبالي هدفًا في الثواني الأخير برأسية قوية، لمصلحة فولاد، لتنتهي المباراة بخسارة آهال بهدف نظيف في الوقت القاتل.

ترتيب المجموعة بعد فوز فولاد:

ويتصدر فولاد المجموعة برصيد خمس نقاط، بينما يأتي الغرافة في المركز الثاني بـ 4 نقاط، بينما يوجد شباب الأهلي في المركز الثالث بـ نقطتين، وآهال في المركز الأخير بنقطة واحدة.