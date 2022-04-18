انتهت، منذ قليل، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد ضد نادي آهال، بفوز الأول بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ملخص مباراة فولاد وأهال:

بدأت مباراة فولاد ضد نادي آهال بداية سريعة، حيث ضغط الأول منذ الدقائق الأولى، وسيطر على مجريات اللقاء، فبدأ بشن هجمات خطيرة على مرمى الخصم.

واستمرت محاولات نادي فولاد من أجل إدراك الهدف الأول، حيث ظهر بعدة هجمات على مرمى نادي آهال، الذي كان مواجدًا في نصف ميدانه في أغلب أحداث اللقاء.

وفي الدقيقة الـ 39، قدم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي فولاد ساسان أنصاري، تمريرة حاسمة لـ أياندا باتوسي الذي سددها في شباك نادي آهال وتقدم بالهدف الأول.

وطوال أحداث المباراة، ظهر فريقا فولاد وآهال بعدة هجمات مثيرة، حيث سدد كل فريق ثماني تسديدات، منهم اثنان على مرمى الخصم، لينجح الأول في خطف الفوز.