أظهر مقطع فيديو الأمطار التي هطلت على الرس، قبل قليل، حيث تتعرض بعض المناطق لحالة من عدم الاستقرار في الأجواء.

ونشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الفيديو التي هطلت على المصلين أثناء صلاة تراويح ليلة 25 رمضان في مسجد المقبرة بالرس.

حالة الطقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، تمتد إلى أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.