وجه الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري والمنتخب الجزائري، صدمة لناديي النصر والاتحاد بعد أن تردد اسمه بالانتقال لأحد الناديين في الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل.

بغداد بونجاح يهاجم مدرب السد:

وكان بونجاح صاحب الـ31 عامًا انتقد مدرب نادي السد، الإسباني خافي جارسيا، بتصريحات نارية عقب خروج السد من دوري أبطال آسيا.

نجم منتخب الجزائر يُنهي الجدل:

وفي مقطع فيديو متداول لـ بونجاح أثناء قيامه بمناسك العمرة قال اللاعب الجزائري: “أتي لـ الدوري السعودي؟، والله ما أعرف شيء حتى الآن”.

وبسؤاله عن الهلال أضاف النجم الجزائري: “الهلال فريق كبير بكل تأكيد”.

ويلعب بونجاح في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، منذ يناير 2016، حيث شارك في 165 مباراة رسمية، بمختلف المسابقات المحلية والقارية والعالمية، سجل خلالها 162 وصنع 46 آخرين.