أثار بكاء اللاعب الكاميروني جون ماري لاعب الشباب في مباراة أمس ضد الجزيرة الإماراتي، تعاطف جماهير الليث وذلك بعد كم هائل من الضغوطات تعرض لها اللاعب مؤخرًا بسبب تراجع مستواه.

لماذا بكى لاعب الشباب ؟

وكان جون ماري دخل في نوبة بكاء بعد أن سجل الهدف الأول لـ الليث في الدقيقة الـ68 في شباك نادي الجزيرة، وظهر ذلك جليًا خلال مصافحته للمدرب الروماني سوموديكا.

الإعلامي تركي الغامدي المعروف بميوله الشبابية والناقد الحصري لـ برنامج ” أكشن مع وليد” علق على بكاء اللاعب قائلًا: “‏دموع جون ماري بعد تسجيله الهدف تعكس حجم الضغوطات عليه، اللي تعاطف معه من جماهير الليث وغيرهم يدعي له في هذه الليلة المباركة أنه يسجل في المباراة الجاية امام النصر.. عشان تخف الضغوطات عليه”.

الليوث في دور الـ16

وكان الليث ضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، محتلًا المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة.