نشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو تاريخي يتحدث فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن والده الملك المؤسس رحمه الله وقصة اعتراضه على الدوام الكامل في رمضان.

خادم الحرمين الشريفين @KingSalman -حفظه الله- يروي قصة عن والده #الملك_عبدالعزيز عند بناء قصر المربع في شهر #رمضان pic.twitter.com/0oFlyQBwqR

— الملك عبدالعزيز (@kingabdulazizsa) April 20, 2022

وقال الملك سلمان إن والده عندما كان يتابع العمل في بناء قصر المربع في شهر رمضان، وجد العمال يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة فتوقف ثم سأل رئيسهم عن مواعيد عملهم.

فرد رئيس العمال بأنهم يعملون من الصباح الباكر وحتى العصر، لكن الملك المؤسس انزعج ورد بالقول: “أنا لا أعمل بيدي واستعمل السيارة وأشعر بالعطش، من الآن وصاعدًا لا تعملوا في رمضان أكثر من 4 ساعات في أول النهار ولكم أجركم كاملًا”.