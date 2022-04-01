لا يزال جمهور نادي النصر يترقب موافقة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على تدريب الفريق الكروي الأول بالعالمي خلال الفترة المقبلة.

موافقة شبه مبدئية للمدرب جيسوس لـ النصر

ونشر الإعلامي والناقد الرياضي إبراهيم الفريان مقطع فيديو للمدرب البرتغالي عبر حسابه في “تويتر” معلقًا عليه: ” وافق لـ النصر”.

وكان الإعلامي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا، نفى عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم، هذه الأنباء، مؤكدًا أن المدرب البرتغالي لن يُدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

النصر حدد البديل في حال توقف المفاوضات

وشدد الإعلامي البرتغالي على أن جيسوس لم يوقع على أي عقد مع نادي النصر حتى الآن، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يُفضل الانتظار حتى الصيف لتحديد مستقبله بعد ذلك.

وقالت صحيفة Record البرتغالية إن النصر دخل في مفاوضات مع آبيل فيريرا مدرب بالميراس البرازيلي، وجورجي الذي سبق له تدريب فلامنجو البرازيلي السابق، موضحة أن الأخير رفض عروضًا برازيلية من أجل العودة مرة أخرى إلى السعودية ولكن من بوابة العالمي.

يذكر أن نادي النصر كان اهتم بالتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني السابق لنادي روما الإيطالي لكن يبدو أن رغبة رودي غارسيا في فسخ العقد مع النصر، في حال تلقيه عرضًا أوروبيًا ستحول دون تدريبه لـ النصر.