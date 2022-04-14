وثق مقطع فيديو متداول قيام شرطي أمريكي بقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية في ولاية ميشيغان أثناء محاولة القبض عليه.

وأظهر مقطع فيديو متداول بثه أحد المحامين الأمريكيين الشرطي وهو يحاول الإمساك بالرجل الأسود وطرحه أرضا إلا أن الشرطي فقد القدرة في السيطرة عليه فأطلق النار عليه من سلاحه .