وثق مقطع فيديو متداول قيام شرطي أمريكي بقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية في ولاية ميشيغان أثناء محاولة القبض عليه.
#BREAKING – GRAPHIC VIDEO:
Grand Rapids Police release footage of the fatal shooting of Patrick Lyoya. #Michigan #BlackLivesMatter #GrandRapids #Policepic.twitter.com/02Q6v6xLz6
— GBN (@GBNfeed) April 13, 2022
وأظهر مقطع فيديو متداول بثه أحد المحامين الأمريكيين الشرطي وهو يحاول الإمساك بالرجل الأسود وطرحه أرضا إلا أن الشرطي فقد القدرة في السيطرة عليه فأطلق النار عليه من سلاحه .
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