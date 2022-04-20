شكك العديد من السودانيين في صحة مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص قال مروجو المقطع إنه الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير.

🔴فيديو جديد عمر البشير في مستشفى علياء التخصصي زياره إلى أحد المرضى

شاهد الفيديو 👇👇👇👇 pic.twitter.com/gMJect4sZq

— هنا_السودان (@hereSudan) April 19, 2022

صحة البشير

وبحسب الفيديو المتداول عبر توتير، يتجول البشير في مستشفى علياء التخصصي، ويزور أحد المرضى ويسلم عليه فيما تقف بعض الفتيات والشباب في الخلفية يوثقون الحدث بكاميرات هواتفهم الجوالة.

وقد ثارت حالة من الجدل حول صحة البشير الذي طالبت هيئة الدفاع عنه بنقله من السجن إلى المستشفى لأن حالته الصحية لا تسمح ببقائه في السجن لكنه ظهر بصحة جيدة ويتجول بدون حراسة بحسب ما تم تداوله.

وقال مغردون إن الشخص الذي ظهر في المقطع هو البشير فيما رأى آخرون أن الصورة والملامح غير واضحة كما أن هيئة الملابس والحذاء في قدميه لا يشي بأنه هو البشير.

محاكمة عمر البشير

ويحاكم البشير وعدد من أعوانه في قضية انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 الذي حكم بموجبه تنظيم الإخوان السودان لمدة ثلاثين عامًا، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019، وإضافة إلى قضية تدبير الانقلاب يواجه البشير وأعوانه قضايا أخرى بالاشتراك الجنائي والإرهاب وقتل مئات المحتجين المشاركين في المظاهرات التي شهدتها فترة حكمهم.