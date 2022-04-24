التقطت عدسات الكاميرا رد فعل المدرب الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لـ الشارقة الإماراتي، بعد احتساب ركلة جزاء لـ الهلال، خلال مباراة الفريقين بالجولة الخامسة من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

ردة فعل كوزمين بعد احتساب ركلة جزاء الهلال في دقائق المباراة الأخيرة#الشارقة_الهلال⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/z1PhsBRyqE

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 23, 2022

رد فعل غاضب من مدرب الشارقة:

ونقلت قناة SSC لحظة احتساب ركلة جزاء لـ الهلال حيث ألقى كوزمين زجاجة المياه التي كانت في يده وأبدى غضبًا شديدًا، خاصة أن الفريق الإماراتي كان متفوقًا بثنائية لهدف، وكان قريبًا من تحقيق الفوز والنقاط الثلاث على حساب الهلال.

سالم الدوسري يستغل ركلة الجزاء أفضل استغلال:

سالم الدوسري نجح في استغلال ركلة الجزاء وأحرز منها هدف التعادل الثاني لـ الهلال بالدقيقة الـ96 من عمر المباراة.