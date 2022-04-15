كشفت تقارير إعلامية عن حدوث مشادة واشتباكات بعد نهاية مباراة الشباب والقوة الجوية العراقي في الجولة الثالثة بـ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

احداث ما بعد لقاء الشباب و القوة الجوية العراقي@mgeed1409 pic.twitter.com/4piFWsAGqZ

— أخبار قناة 24 الرياضية (@sport24tv_news) April 14, 2022

كواليس المشادة

ونشر الحساب الإخباري التابع لقناة 24 الرياضية مقطع فيديو رصد المشادة التي حدثت بين طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لكرة القدم بـ الليث وأحد لاعبي فريق القوة الجوية، ليتدخل بعض المتواجدين في الملعب لمنع تطور الأمر.

ملخص مباراة الشباب ضد القوة الجوية

وفي إطار المباراة، نجا الفريق الكروي الأول بنادي الشباب من الهزيمة أمام نادي القوة الجوية العراقي بتحقيق تعادل ثمين بهدف لكل فريق، وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني ومن خطأ قاتل من الحارس فواز القرني، سجل القوة الجوية هدفه الأول عبر اللاعب رودريك ميلير من ضربة رأسية بالدقيقة الـ68.

وظل الليث يقاتل ليحرز الهدف الأول له، وتجخ في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب حسين القحطاني من تصويبة خادعة لحارس القوة الجوية بالدقيقة الـ95.