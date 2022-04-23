بعدما قتل أمه وأبيه وأخته وأخيه حرقًا بأن سكب عليهم مادة البنزين وأشعل النيران بهم في نهار رمضان، اعترف منفذ جريمة صفوى مدمن الشبو بجريمته الشنعاء.

فيديو | اعتراف وندم بعد فوات الأوان ..

مخدر "الشبو" وعنف الجريمة تفاصيل حادثة #صفوى بتقرير أنفال الحارثي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/vyDvJqyFxq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 23, 2022

وبعدما زال عنه تأثير المخدر بدأ يسأل عن الضحايا ويستفسر عنهم ناسيًا أنه أحكم إغلاق الغرفة عليهم وأشعل فيهم النيران ولم تشفع لهم صرخات الاستغاثة ولا نظرات الاستعطاف فقد تجمد قلبه وتحول إلى كتلة من الصخر لم ترق ولم تلن لتوسلات والديه.

وبحسب قناة الإخبارية فإن القاتل انهار يوم أمس بعدما أفاق من تأثير الشبو فينزل الجواب عليه كالصاعقة بأنهم ماتوا جميعًا جراء جريمته.

فيديو | مراسل #الإخبارية محمد الحمادي من أمام منزل "فاجعة صفوى" يروي تفاصيل الحادثة: المتسبب اعترف بجريمته بعد أن أفاق من تأثير المخدر وجثامين الضحايا ستعرض غدا على الطب الشرعي #نشرة_النهار pic.twitter.com/8Sd32bEb60 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 23, 2022

تفاصيل جريمة صفوى

وكان القاتل قد أشعل النيران قبل أذان مغرب الخميس في منزل العائلة بحي العروبة ما تسبب بحرق جميع من كان بالمنزل، وهم رب المنزل وزوجته وابن في العشرين من عمره وابنة تدرس في المرحلة الثانوية، في حين خرج الابن المتسبب بالحريق من المنزل بعد قفل الأبواب.

ومن المقرر عرض جثامين الضحايا غدا على الطب الشرعي بحسب مراسل قناة الإخبارية.

مخدر الشبو

يذكر أن مخدر الشبو يقف وراء أكثر الجرائم بشاعة نظرًا لتأثيره الشديد على المتعاطين حيث يحولهم إلى آلة للقتل والتدمير ويسبب الإدمان من أول مرة ويتحول متعاطيه إلى شخص عدواني لديه رغبة في القتل أو الانتحار.

وفي الجرائم التي يكون منفذها تحت تأثير الشبو غالبا ما تنتهي بانهيار وندم الجاني لأنه غالبًا لم يكن يدري بما يفعله.