كشفت تقارير إعلامية عن أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في ورطة حاليًا بعد طلب عدد من الأعضاء الذهبيين في النادي عقد جمعية عمومية غير عادية.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج ” شوت” المذاع على قناة SSC : ” “تأكيدًا لما سبق من معلومات على نية بعض الأعضاء الذهبيين في الأهلي لتقديم طلب جمعية عمومية وحسب المعلومات بالفعل تم رفع خطاب لإدارة الأهلي وتم استلام الخطاب”.

الجمعية العمومية قد تُعقد غدًا

وأضاف الحميدي مسبقًا أن الأعضاء الذهبيين طالبوا بعقد الجمعية العمومية يوم 25 رمضان الجاري، حيث رفعوا الطلب إلى إدارة ماجد النفيعي، ومن المقرر تحويل الطلب من إدارة الراقي إلى فرع وزارة الرياضة في جدة.