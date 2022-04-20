تمكن الدفاع المدني من إنقاذ المواطن بدر البلوي الذي علق في شق صخري في منطقة جبلية بمركز أبو راكة، وتم تقديم الرعاية الطبية الأولية له.

#انقذو_بدر_البلوي نبشركم طلع بالسلامة ونشكر ابطال الدفاع المدني والهلال الاحمر وبلدية ابوراكة لتسخير كافة الامكانيات pic.twitter.com/jCsd0ZMQIN

— سناب ابوراكه الرسمي (@snap_aburakh) April 20, 2022

وكان الدفاع المدني أعلن أنه باشر الحادث فور تلقيه بلاغًا فيما تداول مغردون لقطات من عملية الإنقاذ التي تم استخدام آليات ومعدات تكسير الصخور.

#انقذوا_بدر_البلوي

الشاب بدر البلوي في قرية أبوراكة سقط بين حافة جبلين وأكمل 30 ساعة وحتى هذه اللحظة عالق ..ماقصروا أبطال الدفاع المدني بارك الله فيهم لكن المكان يحتاج معدات أكبر وأقوى بسبب صلابة الصخور ..

دعواتكم بخروجه @SaudiDCD pic.twitter.com/gVCLrB7sXY — يوسف البلوي (@y55_y55) April 20, 2022

أنقذوا بدر البلوي

وكان مواطنون أطلقوا وسمًا بعنوان أنقذوا بدر البلوي بعد سقوط الشاب في الشق الصخري العميق وعدم تمكنه من الخروج لأكثر من 30 ساعة بحسب ما قال متداولو المقطع.

وتم تزويده بالأكسجين والماء لضمان بقائه على قيد الحياة فيما أفاد مغردون بوصول طائرة مروحية للموقع تحمل معدات إنقاذ الشاب العالق.

#انقذو_بدر_البلوي نبشركم طلع بالسلامة ونشكر ابطال الدفاع المدني والهلال الاحمر وبلدية ابوراكة لتسخير كافة الامكانيات pic.twitter.com/v07DTejeen — أبو مراد البلويـے (@abu_murad_818) April 20, 2022

إشادة بجهود الدفاع المدني

وأشاد المغردون بجهود الدفاع المدني لإنقاذ الشاب حيث قال يوسف البلوي: الشاب بدر البلوي في قرية أبو راكة سقط بين حافة جبلين وأكمل 30 ساعة وحتى هذه اللحظة عالق ..ما قصروا أبطال الدفاع المدني بارك الله فيهم لكن المكان يحتاج معدات أكبر وأقوى بسبب صلابة الصخور”.

أما أبومراد البلوي فقال : نبشركم طلع بالسلامة ونشكر أبطال الدفاع المدني والهلال الأحمر وبلدية أبو راكة لتسخير كافة الإمكانيات”