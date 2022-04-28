كشفت وكالة BNO News عن فيروس لا يقل خطورة عن فيروس كورونا، حيث نقلت عن اللجنة الوطنية للرعاية الصحية الصينية أنه تم رصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر في الصين.

تفاصيل الحالة:

ولفتت الوكالة إلى أن الإصابة سجلت لدى طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في مدينة تشوماديان بمقاطعة خنان بوسط الصين.

اختلاط بطائر:

والتقط الطفل الفيروس في 5 إبريل الجاري إثر الاختلاط بطير أليف، وتم نقله إلى المستشفى في 10 إبريل بسبب تدهور حالته الصحية. ولم يصب أي واحد من أفراد عائلة الطفل بالفيروس.

ووفق التقييمات الأولية، فإن سلالة H3N8 ليست قادرة حتى الآن لإصابة البشر على نطاق واسع، وبالتالي لا يزال خطر وباء واسع النطاق منخفضًا.