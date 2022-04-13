أعلنت جنوب إفريقيا عن مصرع 250 شخصًا على الأقل في الفيضانات العارمة التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضي والتي تعد الأقوى منذ 60 عامًا.

ميرسك تغلق مكاتبها في جنوب إفريقيا

وأغلقت شركة ميرسك، أكبر خط حاويات في العالم، مكاتبها في دوربان وطلبت من الموظفين العمل من المنزل لبقية الأسبوع، وفقًا لشبكة بلومبيرغ.

وأضافت ميرسك أنه تم تعليق عمليات المستودعات، حيث لا يمكن الوصول إلى محطة ديربان بسبب الأضرار الكبيرة” التي لحقت بطريق الوصول.

وأظهرت صور متداولة حاويات ميرسك وقد طفت على سطح الماء ما يعني ارتفاع المياه إلى مستويات مرتفعة.

ميناء ديربان

يذكر أن ديربان هي جزء من بلدية eThekwini، وهي الأكبر في مقاطعة كوازولو ناتال، والتي تعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والبالغ 429 مليار دولار.

ويعتبر ميناء ديربان هو أكبر مركز حاويات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يتعامل مع 60٪ من شحنات الدولة وينقل أيضًا البضائع والسلع من وإلى دول أخرى في المنطقة حتى شمال جمهورية الكونغو الديمقراطية.