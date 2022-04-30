أذهلت اللياقة البدنية العالية للاعب محمد نور، لاعب نادي الاتحاد السابق، بإحدى المباريات الرمضانية، جماهير نادي الاتحاد رغم وصوله لـ سن الـ44.

ونشر الإعلامي علاء سعيد المقرب من الاتحاد عبر منصات التواصل الاجتماعي لقطة لـ نور بإحدى المباريات الرمضانية وهو يحافظ على كرته رغم تصارعه بدنيًّا مع شابين أصغر منه بالعمر لكنه حافظ على الكرة ولم تُقطع عنه مما جعل جماهير الاتحاد تُثني على لياقته وتصفه بـ الماهر في “التحضين” على الكرة.

يذكر أن نور معتزل كرة القدم منذ عام 2016 بعد أن عانى من توابع قضية تناوله للمنشطات.