ضمن جولات المرحلة ربع النهائية لمسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية تمكن القارئ الأزهري عزت السيد راشد من إقناع لجنة التحكيم بالتصويت لصالحه بعد أداء تجويد رائع أدى لتأهله إلى نصف نهائي المسابقة، وإقصاء منافسه المعتصم بالله العسلي الذي حضر إلى المسابقة قادمًا من أوروبا، وتحديدا سويسرا التي اتخذها سكنًا بعد مغادرة بلده سوريا.

ويعد المتسابقان عزت والمعتصم ضمن أبرز الأصوات الجميلة والعذبة في مسابقة “عطر الكلام”، حيث استطاعا بجدارة تجاوز التصفيات الأولية، قبل أن يصلا إلى ربع النهائي الذي جمعهما في حلقة واحدة للتنافس على من يبقى منهما ومن يغادر المسابقة الأكبر من نوعها على مستوى العالم.

مسابقات القرآن الكريم والأذان

وبفرع المسابقة للأذان نجح صاحب التجارب المتعددة في بلدان عالمية مختلفة المؤذن التركي محسن كارا في التأهل لنصف النهائي، بعد فوزه على منافسه أنس سحلول الذي أبدع أيضًا في رفع الأذان، قبل أن يغادر المسابقة بفعل التصويت الذي كان النصيب الأكبر منه لمنافسه كارا.

وتعد مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه، وتُبث يوميًّا عند الخامسة مساءً في برنامج “عطر الكلام” على شاشة قناة السعودية، وعلى منصة شاهد للتنافس في جمال الصوت ومعايير الأداء في التلاوة والأذان.