حملت مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية المنظمة من قبل الهيئة العامة للترفيه قصصًا فريدةً ومميزةً عن المتسابقين الذين حضروا من بلدان عالمية مختلفة للمشاركة في التنافسات التي تشهدها المسابقة بين المتسابقين بفرعيها في التلاوة والأذان.

وضمت المسابقة أنماطًا مختلفةً من المتنافسين المميزين بتعدد المواهب، ومن أبرزهم المتسابق المغربي عبدالله بركادي الذي يعمل كوكيل عقاري، والمتسابق البحريني محمد مجاهد المتخصص في مجال الطب، إضافةً إلى المؤذن عبدالرحمن بوحبيلة الذي يمارس دوره كمعلم للتربية الفنية والرسم في مدينته قسنطينة شرق الجزائر.

المسابقات الأكبر من نوعها

ويشغل عدد من المؤذنين في المسابقة دور المقرئ، إضافةً إلى الأذان، وكذلك الإنشاد، ومن أولئك المؤذنين السوري خليل بنشي الذي شارك بفرع الأذان، بعد أن كان قارئًا للقرآن في التلفزيون البحريني، ومنشدًا في عدد من المناسبات المختلفة، والمؤذن الليبي عبدالفتاح جحيدر الذي شدا بصوته في عدد من المهرجانات الإنشادية.



وتتصدر مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية المسابقات الدولية في مجالها، إذ تعد الأكبر من نوعها في عدد المتسابقين الذين تجاوز عددهم 40 ألف متسابق، إضافةً إلى جوائزها التي تبلغ 12 مليون ريال (3.2 ملايين دولار)، فضلًا عن لجنة تحكيمها التي يصل عدد أعضائها إلى 12 محكّمًا متخصصًا في علوم القرآن والمقامات، وتبث منافسات المسابقة يوميًّا عبر برنامج “عطر الكلام” عند الخامسة مساءً بتوقيت الرياض على قناة السعودية، ومنصة شاهد.