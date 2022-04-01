يترقب الجمهور السعودي اليوم الجمعة، قرعة كأس العالم 2022 في قطر، لمعرفة مجموعة الأخضر في البطولة.

ومن المحتمل مواجهة المنتخب السعودي لـ منتخب إفريقي في دور المجموعات إما السنغال أو المغرب أو تونس.

تصنيف المنتخبات المتأهلة

وصُنفت المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات وهم ” – المستوى الأول: قطر (الدولة المستضيفة)، والبرازيل، وبلجيكا، وفرنسا، والأرجنتين، وإنجلترا، وإسبانيا، والبرتغال.

– المستوى الثاني: المكسيك، وهولندا، والدنمارك، وألمانيا، والأوروغواي، وسويسرا، والولايات المتحدة، وكرواتيا.

– المستوى الثالث: السنغال، وإيران، واليابان، والمغرب، وصربيا، وبولندا، وكوريا الجنوبية، وتونس.

– المستوى الرابع: الكاميرون، وكندا، والأكوادور، والسعودية، وغانا، وويلز أو الفائز من مباراة إسكتلندا وأوكرانيا، والبيرو أو الفائز من مباراة أستراليا والإمارات، والفائز بين نيوزيلندا وكوستاريكا.

تاريخ مواجهات الأخضر مع منتخبات إفريقيا بالمونديال

وكان المنتخب السعودي تقابل مع المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 5 مرات حيث فاز على المنتخب المغربي في مونديال 1994 وعلى منتخب مصر في مونديال 2018، بجانب التعادل مع منتخب جنوب إفريقيا بمونديال 1998، ومنتخب تونس في مونديال 2006، بينما تلقى المنتخب السعودي خسارة واحدة أمام منتخب الكاميرون بمونديال 2002.