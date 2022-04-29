دعا الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، لرجال الأمن والجنود المرابطين في ليلة ختم القرآن بالمسجد الحرام.
فيديو | "اللهم وفق جنودنا وأنصر رجال أمننا والمرابطين على حدودنا"
دعاء الشيخ #عبدالرحمن_السديس لرجال الأمن والجنود المرابطين في ليلة #ختم_القرآن#الإخبارية pic.twitter.com/bxdP7MMHE9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2022
وقال الشيخ السديس في دعائه بليلة ختم القرآن اليوم الجمعة 28 رمضان: “اللهم وفق جنودنا وانصر رجال أمننا والمرابطين على حدودنا”.
ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي:
كما شهدت ليلة ختم القرآن في المسجد النبوي، الدعاء كذلك لرجال الأمن والمرابطين، حيث دعا الإمام: “اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا”.
اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا..#ختمة_الحرم #ليلة_٢٩ رمضان 1443هـ من #المسجد_النبوي
— قناة السعودية (@saudiatv) April 29, 2022
كثافة كبيرة من المصلين:
ويشهد المسجد الحرام، خلال ليلة ختم القرآن الكريم من الشهر الفضيل، توافد الكثير من المصلين والمعتمرين والزائرين لأداء مناسكهم، في لحظات إيمانية وروحانية يعيشها زوار البيت العتيق.
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