دعا الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، لرجال الأمن والجنود المرابطين في ليلة ختم القرآن بالمسجد الحرام.

فيديو | "اللهم وفق جنودنا وأنصر رجال أمننا والمرابطين على حدودنا"

دعاء الشيخ #عبدالرحمن_السديس لرجال الأمن والجنود المرابطين في ليلة #ختم_القرآن#الإخبارية pic.twitter.com/bxdP7MMHE9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2022

وقال الشيخ السديس في دعائه بليلة ختم القرآن اليوم الجمعة 28 رمضان: “اللهم وفق جنودنا وانصر رجال أمننا والمرابطين على حدودنا”.

ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي:

كما شهدت ليلة ختم القرآن في المسجد النبوي، الدعاء كذلك لرجال الأمن والمرابطين، حيث دعا الإمام: “اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا”.

كثافة كبيرة من المصلين:

ويشهد المسجد الحرام، خلال ليلة ختم القرآن الكريم من الشهر الفضيل، توافد الكثير من المصلين والمعتمرين والزائرين لأداء مناسكهم، في لحظات إيمانية وروحانية يعيشها زوار البيت العتيق.