كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة تشلسي الإنجليزي غدًا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الريال فاز على البلوز في جولة الذهاب في إنجلترا، بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الغيابات عن قائمة ريال مدريد

وغاب عن قائمة الريال الرباعي إيدير ميليتاو وخيسوس فاييخو وإيسكو وإيدين هازارد، بداعي الإصابة، ولكن ميليتاو يأتي غيابه أيضًا بداعي الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء في لقاء الذهاب.

وجاءت قائمة ريال مدريد مونة من ” حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – فودياس.

خط الدفاع: كارفاخال – ديفيد ألابا – ناتشو – مارسيلو – ميندي – رافا مارين.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – فاسكيز – داني سيبايوس – كامافينجا.

خط الهجوم: كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – لوكا يوفيتش – بيل – فينيسيوس – ماريانو.