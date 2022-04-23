كشفت المعلومات الجديدة عن الجاني الذي جمع أسرة كاملة بغرفة واحدة وأحرقها في نهار رمضان، أنه في العقد الثالث من العمر وقريب من الدرجة الأولى للأسرة.

إصابة الجاني:

وتعرض الجاني، في مدينة صفوى بمحافظة القطيف، إلى إصابات في الحريق ويخضع للعلاج بالمستشفى حاليًّا، ولم يعرف عنه أنه مصاب بأي أمراض نفسية، بحسب قناة العربية.

وفي التفاصيل: فإن الجاني في “العقد الثالث من العمر” وقريب من الدرجة الأولى للأسرة، وحسب المعلومات، فإن الجاني وضع خطة محكمة في سبيل تنفيذ الجريمة، من خلال حصر جميع أفراد الأسرة في غرفة للحيلولة دون خروجهم من وسط النيران، بالإضافة للعمل على إحكام غلق الغرفة من الخارج.

وبحسب معلومات “العربية”، فإن الجاني تجاهل جميع نداءات الاستغاثة سواء من الأب أو الأم، فضلًا عن الشاب والشابة، وذلك بالرغم من التوسلات الكثيرة لإنقاذهم من الموت المحقق، الأمر الذي ساهم في تعرض جميع أفراد الأسرة لتشوهات كثيرة جراء التهام الحريق لأجسادهم.

بيان الشرطة:

ومن جهة أخرى، أصدرت الشرطة في المنطقة الشرقية بيانًا قالت فيه: “قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مواطن نفذ حادثة جنائية بسكب مادة البنزين وإضرام النار داخل منزلهم، نتج عنه وفاة 4 أشخاص من أسرته بمحافظة القطيف”.

وتابعت الشرطة أنه تبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.