تفاعل العديد من مستخدمي موقع تويتر مع مقطع فيديو قديم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال حفل تخرجه بحضور والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يعود إلى عام 2007.

🇸🇦 قول ورؤية وفعل بعزم وحكمة 🇸🇦

سمو سيدي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان

في حفل الخريجين عام 2007م :"عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتنا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل".

🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/YI7JYMdU1e

— محمد ال جابر (@mohdsalj) April 16, 2022

تفاعل كبير:

وحقق الفيديو تفاعلاً كبيراً في المملكة، حيث عبر المواطنون عن إعجابهم الشديد بشخصية الأمير الشاب.

وفي الفيديو المتداول يقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في كلمته نيابة عن زملائه الخريجين في جامعة الملك سعود: “إنه لشرف عظيم أن أتقدم نيابة عن زملائي في هذه الجامعة العريقة، إن حفلنا هذا تتويج لسنوات من الجد والكفاح والبذل والعطاء في طلب العلم، فبالعلم تبنى الأمم، وبالعلم تزدهر المجتمعات”.

كما أضاف “كم هو جميل يا سيدي الأمير سلمان بن عبدالعزيز (أمير منطقة الرياض حينها) أن نحتفل اليوم بتكريم العلم وأهله ممثلاً في تلك السواعد الفتية من أبناء وطننا الغالي التي حرصت على الاستفادة القصوى مما أتيح لها من علوم نافعة لتسعى لازدهار الوطن وعلو شأنه”.

وتابع “سيدي إن هؤلاء الخريجين هم ثروة حقيقية للوطن تحافظ على مكتسباته وترعى مصالحه، وقد سلكوا بعون الله تعالى طريق الخير والعطاء والبذل والنماء، فهم سند الوطن وحماته في زمان كثرت فيه المتغيرات”.

وختم قائلًا “نعاهد الله ثم نعاهدكم على خدمة ديننا وازدهار ورفعة وطننا، والولاء والطاعة لمليكنا وولي أمرنا في كل زمان ومكان وتحت أي ظرف كان”.

قول ورؤية:

ونشر سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر المقطع، وعلق قائلاً “قول ورؤية وفعل بعزم وحكمة سمو سيدي”.

كما تابع “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حفل الخريجين عام 2007م: “عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتنا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل”.

وانتشر الفيديو بشكل كبير وواسع، حيث عبر المعلقون عن حبهم ودعمهم لولي العهد، مفتخرين بما أنجزه وحققه في المملكة، واصفين الأمير محمد بن سلمان بأنه صمام الأمان للمملكة.