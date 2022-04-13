كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع اللاعب الفرنسي فرانسيس كوكلين لاعب نادي فياريال الإسباني.

كوكلين أبدع ضد بايرن ميونخ

وكان كوكلين صاحب الـ30 عامًا تألق مع فياريال ضد بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وساهم في تأهل فريقه لنصف نهائي البطولة الأوروبية بعد تألقه أمام البايرن في مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية.

عقد كوكلين مستمر حتى 2024

وقال الإعلامي رودي غاليتي عبر حسابه في “تويتر” إن النصر مهتم بضم كوكلين من فياريال، رغم أن عقده مستمر مع النادي الإسباني حتى عام 2024.

يذكر أن فياريال كان فاز على البايرن في إسبانيا في جولة الذهاب بهدف دون رد، بينما تعادل معه في ألمانيا بهدف لكل فريق، ليتأهل لدور الأربعة في مفاجأة وصفت بالعيار الثقيل.