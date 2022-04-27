تنطلق الليلة مباراة الهلال والريان القطري في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسبق لـ الهلال أن لعب في 16 مباراة ضد 13 فريقاً في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية، منذ انطلاق المسابقة بنظامها الحالي في عام 2003 منها مواجهة 3 أندية قطرية، بما فيهم الريان منافس الهلال الليلة.

ولعب الهلال 16 مباراة، حيث فاز في 8 لقاءات وخسر في خمس مباريات وتعادل في 3، واستقبلت شباكه 23 هدفًا وسجل زعيم آسيا 24 هدفًا.

وتعد الخسارة الأكبر لـ الهلال في مبارياته بالجولة الـسادسة في دوري أبطال آسيا أمام الشارقة الإماراتي بخماسية لهدفين في نسخة دوري أبطال آسيا عام 2004.

موعد مباراة الهلال والريان

وتُقام مباراة الهلال والريان بين الفريقين اليوم في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الملز” في الرياض.

وسبق للزعيم أن تقابل مع الريان في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2013 و 2017، حيث فاز الهلال في المباراة الأولى في 2013 بنتيجة 2-0 في العاصمة القطرية الدوحة بهدفي سعد الحارثي ونواف العابد.