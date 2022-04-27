يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، لمواجهة نادي الريان القطري مساء اليوم في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتُقام المباراة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الملز” في الرياض.

الهلال هزم الريان مرتين بالجولة السادسة

وسبق للزعيم أن تقابل مع الريان في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2013 و 2017، حيث فاز الهلال في المباراة الأولى في 2013 بنتيجة 2-0 في العاصمة القطرية الدوحة بهدفي سعد الحارثي ونواف العابد.

أما المباراة الثانية فكانت في نسخة دوري أبطال آسيا 2017 وانتهت بفوز الزعيم برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

ويتوقع أن يواصل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز إراحة بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وسط تمنيات بالاستمرار في التألق وتحقيق فوز جديد أمام الريان القطري.

التشكيل المتوقع للزعيم

ومن المتوقع أن يبدأ الزعيم مباراته ضد الريان القطري بتشكيل مكون من؛ محمد العويس، عبدالرحمن العبيد، محمد جحفلي، علي البليهي، سعودي عبدالحميد، غوستافو كويلار، سلمان الفرج، محمد كنوـ ميشيل ديلغادو، عبدالله الحمدان وماثيوس بيريرا.