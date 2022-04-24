أدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح لليلة 24 رمضان، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.

الدوسري في المسجد الحرام:

وأظهر مقطع فيديو قراءة لفضيلة الشيخ ياسر بن راشد الدوسري من المسجد الحرام في مكة المكرمة ليلة 24 رمضان 1443هـ.

#قناة_السنة_النبوية | قراءة لفضيلة الشيخ د. أحمد بن علي الحذيفي من صلاة التراويح من #المسجد_النبوي_الشريف بـ #المدينة_المنورة ليلة 24 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/PPoEfopkzu — قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 24, 2022

قراءة الحذيفي:

كما بين قراءة لفضيلة الشيخ أحمد بن علي الحذيفي من صلاة التراويح من المسجد النبوي الشريف بـ المدينة المنورة.

وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.