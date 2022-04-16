أدى جموع غفيرة من المصلين والزوار بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح ليلة السادس عشر من شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى.

#قناة_القرآن_الكريم | قراءة مؤثرة وخاشعة لفضيلة الشيخ د.عبدالله بن عواد الجهني من صلاة التراويح من المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 16 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/3aoLbiHdG8 — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 16, 2022

صلاة التراويح بالمسجد الحرام:

وأمّ المصلين بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ د. عبدالله بن عواد الجهني ليلة 16 رمضان 1443هـ.

#قناة_السنة_النبوية | قراءة مؤثرة وخاشعة لفضيلة الشيخ أحمد بن طالب حميد من صلاة التراويح من #المسجد_النبوي_الشريف بـ #المدينة_المنورة ليلة 16 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/p9jHM8bFRn — قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 16, 2022

صلاة التراويح المسجد النبوي:

كما أمّ المصلين في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ أحمد بن طالب حميد.