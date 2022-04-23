أدى جموع غفيرة من المصلين والزوار بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح ليلة 23 رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى.

#قناة_القرآن_الكريم | قراءة لفضيلة الشيخ د.عبدالله بن عواد الجهني من صلاة التراويح من المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 23 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/QbHvO7OjdR

— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 23, 2022

صلاة التراويح بالمسجد الحرام:

وأمّ المصلين بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ د. عبدالله بن عواد الجهني ليلة 23 رمضان 1443هـ.

صلاة التراويح المسجد النبوي:

كما أمّ المصلين في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ليلة 23 رمضان فضيلة الشيخ الدكتور خالد المهنا.