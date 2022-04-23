أدى جموع غفيرة من المصلين والزوار بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح ليلة 23 رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى.
#قناة_القرآن_الكريم | قراءة لفضيلة الشيخ د.عبدالله بن عواد الجهني من صلاة التراويح من المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 23 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/QbHvO7OjdR
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 23, 2022
صلاة التراويح بالمسجد الحرام:
وأمّ المصلين بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ د. عبدالله بن عواد الجهني ليلة 23 رمضان 1443هـ.
صلاة التراويح المسجد النبوي:
كما أمّ المصلين في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ليلة 23 رمضان فضيلة الشيخ الدكتور خالد المهنا.
#قناة_السنة_النبوية | قراءة لفضيلة الشيخ د. خالد المهنا من صلاة التراويح من #المسجد_النبوي_الشريف بـ #المدينة_المنورة ليلة 23 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/wGheRSd2Iv
— قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 23, 2022
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