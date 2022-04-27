أظهر مقطع فيديو قراءة لفضيلة الشيخ سعود بن ابراهيم الشريم من صلاة التهجد من المسجد الحرام بـ مكة المكرمة ليلة 26 رمضان.

#قناة_القرآن_الكريم | قراءة لفضيلة الشيخ د. سعود بن ابراهيم الشريم من صلاة التهجد من المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 26 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/607pRRlBha

— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 26, 2022

كما بين فيديو قراءة لفضيلة الشيخ عبدالله البعيجان من صلاة التهجد من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة ليلة 26 رمضان.

تراويح 26 رمضان:

أدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام صلاة التراويح لليلة السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، وبحضور أئمة المسجد الحرام وعدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.

منظومة خدمات:

وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية ملأت أركان المسجد الحرام وساحاته، حيث أمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الدكتور عبدالله بن عواد الجهني وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.