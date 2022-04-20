أدت جموع غفيرة من المصلين والزوار بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح ليلة العشرين من شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى.

#قناة_القرآن_الكريم | قراءة لفضيلة الشيخ د. ماهر بن حمد المعيقلي من صلاة التراويح من المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 20 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/EArOfzuno4

— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 20, 2022

صلاة التراويح بالمسجد الحرام:

وأمّ المصلين بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ د. ماهر بن حمد المعيقلي ليلة 20 رمضان 1443هـ.

صلاة التراويح المسجد النبوي:

كما أمّ المصلين في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ د. خالد المهنا.