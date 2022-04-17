أدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح لليلة السابعة عشرة من شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، وبحضور أئمة الحرمين الشريفين وعدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.

#قناة_القرآن_الكريم | قراءة مؤثرة وخاشعة لفضيلة الشيخ د. ماهر المعقلي من صلاة التراويح من المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 17 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/TlkbKqIINf

— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 17, 2022

وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية.

ماهر المعيقلي وخالد المهنا:

وأظهر مقطع فيديو قراءة مؤثرة وخاشعة لفضيلة الشيخ ماهر المعيقلي من صلاة التراويح من المسجد الحرام بـ مكة المكرمة.

#قناة_السنة_النبوية | قراءة مؤثرة وخاشعة لفضيلة الشيخ د. خالد المهنا من صلاة التراويح من #المسجد_النبوي_الشريف بـ #المدينة_المنورة ليلة 17 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/2Ol8ndILgX — قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 17, 2022

ومن المسجد النبوي في المدينة المنورة، بين مقطع فيديو قراءة مؤثرة وخاشعة لفضيلة الشيخ خالد المهنا من صلاة التراويح لليلة 17 رمضان.